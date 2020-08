अयोध्या: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त यानी बुधवार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे. भूमि पूजन के साथ ही लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि भगवान राम का मंदिर कैसा होगा? उसकी शिल्पकला कैसे होगी? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के प्रस्तावित मॉडल की कुछ तस्वीरें साझा की गई है. ट्रस्ट ने तस्वीरों को जारी कर बताने की कोशिश की है कि बन जाने के बाद भव्य राम मंदिर किस तरह दिखेगा. हालांकि कहा ये जा रहा है कि जो राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल है वो वीएचपी के प्रस्तावित मॉडल से मिलता जुलता है.

राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल में बदलाव का फैसला किया गया है. पहले मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी जिसे बढ़ाकर 161 फीट हो गई. पहले प्रस्तावित मॉडल में तीन गुबंद थे लेकिन नए मॉडल में पांच गुबंद हैं. बताया जा रहा है कि मंदिर बनने में करीब साढ़े तीन साल का समय लगेगा. इसके अलावा राम जन्मभूमि मंदिर के चार द्वार होंगे जो चारों दिशाओं में खुलेंगे और मंदिर में कुल तीन तल होंगे. प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक राम मंदिर परिसर में रामकथा कुंज 45 एकड़ में बनेगा यहां भक्त बैठकर राम कथा पढ़ेंगे और सुनेंगे. इसके अलावा मंदिर परिसर में धर्मशाला और गौशाला बनाने का भी प्रस्ताव है.

श्री राम जन्मभूमि मन्दिर विश्व में भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण होगा।

जन्मभूमि मन्दिर के प्रस्तावित मॉडल के कुछ चित्र।

Shri Ram Janmbhoomi Mandir will be a unique example of Indian architecture.

Here are some photos of the proposed model.

जय श्री राम! Jai Shri Ram! pic.twitter.com/8kJ4qEYah2

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 4, 2020