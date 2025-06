शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास, लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ मिशन Axiom-4

Axiom 4 Mission:आखिरकार लंबे इंतजार के बाद एक्सिओम-4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य यात्रियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा के लिए उड़ान भर गया। मिशन तय समय के अनुसार दोपहर 12.01 बजे लॉन्च हुआ। इससे पहले स्पेसएक्स ने घोषणा की थी कि आज बुधवार को होने वाली संभावित उड़ान के लिए मौसम 90 फीसदी अनुकूल है।

एक्सिओम-4 मिशन ने अपने प्रक्षेपण के दौरान करीब 30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि एक्सिओम-4 मिशन की 28 घंटे की यात्रा के बाद यह भारतीय समय के अनुसार गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेगा।

LIVE: @Axiom_Space‘s #Ax4 mission, with crew from four different countries, is about to launch to the @Space_Station! Liftoff from @NASAKennedy is targeted for 2:31am ET (0631 UTC). https://t.co/yBgO8bxb6Z

— NASA (@NASA) June 25, 2025