बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 2 अप्रैल की रात बिहार जा रही एक महिला के साथ 2 ऑटो ड्राइवरों ने रेप किया। जानकारी के मुताबिक महिला केरल में काम करती है। बिहार जाने के लिए वह अपने भाई के साथ रात में रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। रात 1:30 बजे के करीब वह महादेवपुरम के पास होटल में खाना खाने गई। तभी वहां पर मौजूद आसिफ और सैयद मुशार ने उसका बलात्कार किया।

महिला ने इस संबंध में पुलिस में FIR कराई है। महिला के मुताबिक वह होटल में खाने गई थी। तभी ये दोनों ऑटो ड्राइवर यहां आये, उसे खींचकर पकड़ा और सुनसान जगह पर ले गए। इस दौरान उसके साथ रेप किया। महिला के भाई को मुशार ने बांध दिया। दोनों ने उसके सामने उसका यौन शोषण किया। महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Karnataka | “On April 2 at 1.30 pm, a woman and her brother were travelling to a hotel for lunch, on the outskirts of Mahadevpur police station limits of outer ring road, Bengaluru, when two auto rickshaw drivers (accused identified as Ashif and Syed Mushar in the FIR by Police)…

