स्थिति पर ऑथोरिटी की नजर, प्रोटोकॉल फॉलो करें, उत्तर भारत में भूकंप पर PM मोदी ने किया पोस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये झटके इतने तेज थे कि लोग घबरा गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही लोग जागे तो उनके मन में डर समा गया और लोग हैरान रह गए कि अचानक क्या हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह 5:36 बजे कुछ सेकंड के लिए भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूकंप को लेकर एक पोस्ट शेयर की है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, “दिल्ली और आस-पास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।।”

Tremors were felt in Delhi and nearby areas. Urging everyone to stay calm and follow safety precautions, staying alert for possible aftershocks. Authorities are keeping a close watch on the situation.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2025