Vidhansabha chunav

नई दिल्ली. Vidhansabha chunav उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. तीनो राज्यों में कुल 165 सीटों के लिए आज वोट डालें जाने हैं.तीनो राज्यों में वोटिंग को लेकर कई बड़े नेताओ ने ट्वीट कर लोगो से खास अपील की है. आइए जानते है किसने क्या कहा है.

पीएम मोदी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ ही आज उत्तराखंड और गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। याद रखें- पहले मतदान, फिर अन्य कोई काम! — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2022

‘उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के साथ ही आज उत्तराखंड (Uttarakhand) और गोवा की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है. सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे लोकतंत्र के इस पावन उत्सव के भागीदार बनें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं. याद रखें- पहले मतदान, फिर अन्य कोई काम!’

Polling will be held across Uttarakhand, Goa and in parts of Uttar Pradesh. I call upon all those whose are eligible to vote today to do so in record numbers and strengthen the festival of democracy. — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2022

सीएम योगी

उ.प्र. विधानसभा चुनाव-2022 के द्वितीय चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन! मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही 'राष्ट्रधर्म' भी है। 'दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 13, 2022

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 के दूसरे चरण के सभी सम्मानित मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन! मतदान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही ‘राष्ट्रधर्म’ भी है. ‘दंगा मुक्त एवं भय मुक्त नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने हेतु मतदान अवश्य करें.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

एक भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण से मुक्त सरकार ही देवभूमि उत्तराखण्ड के विकास, गौरव और सम्मान को आगे ले जा सकती है। इसलिए मैं उत्तराखण्ड के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप मतदान करके प्रदेश के विकास और प्रगति में सहभागी बने। पहले मतदान, फिर जलपान। pic.twitter.com/S0nS6iBwgU — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 14, 2022

गृह मंत्री अमित शाह

उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और मातृशक्ति से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट प्रदेश का उज्जवल व सुरक्षित भविष्य तय करेगा। इसलिए आप स्वयं भी मतदान करें साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। — Amit Shah (@AmitShah) February 14, 2022

उत्तप्रदेश की जनता से ये अपील-

गोवा के लोगों से ये अपील

I urge our sisters and brothers of Goa, to vote in large numbers. Only a stable, decisive and corruption-free government can ensure the development of the state. So come out and vote for a prosperous Goa. — Amit Shah (@AmitShah) February 14, 2022

सीएम प्रमोद सावंत

Today is the day of celebration of democracy. I appeal to everyone to come out and cast your vote. A vote for the future, a vote for stability, a vote for fulfillment of aspirations, a vote for all round development, a vote for prosperous Goa. — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) February 14, 2022

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगों से बढ़-चढ़कर वोट डालने की अपील की है साथ ही अच्छे भविष्य के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की मांग की है.

