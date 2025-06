हिंदू मंदिर पर फैंका गया गोमांस, आग बबूला हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा…पुलिस प्रशासन को देखते ही गोली मारने की दिया आदेश

Assam Shoot At Sight Order : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने राज्य के धुबरी इलाके में एक सांप्रदायिक समूह के सक्रिय होने के बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक समूह हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है।

यह कदम ईद पर मानव मंदिर में गाय का मांस फेंके जाने की घटना के बाद धुबरी के उनके दौरे के बाद उठाया गया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने अधिकारियों को मंदिरों, नामघरों और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने वाले तत्वों के खिलाफ शून्य सहनशीलता का पालन करने का आदेश दिया।

We have issued SHOOT AT SIGHT ORDERS. pic.twitter.com/DDYqe0Xe1f

उन्होंने जोर देकर कहा कि घटना के पीछे के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने धुबरी का दौरा किया और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को हमारे मंदिरों, नामघरों और पवित्र स्थानों को अपवित्र करने वाले तत्वों के खिलाफ शून्य सहनशीलता का पालन करने का निर्देश दिया। शहर के हनुमान मंदिर में गोमांस फेंकने की घटना कभी नहीं होनी चाहिए थी, और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।”

A new beef mafia has emerged in Dhubri which procured thousands of animals just ahead of Eid.

Investigation is underway and the perpetrators will be put behind bars. pic.twitter.com/9qKDfquOVJ

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 13, 2025