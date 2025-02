नई दिल्ली: एशिया का सबसे बड़ा एयर शो यानी एयरो इंडिया 2025 आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एयर-शो का उद्घाटन किया. एयर शो में पहली बार अमेरिका और रूस जैसे दो बड़े देशों के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नजर आएंगे. एयर शो में रूस के सुखोई-57 लड़ाकू विमान को भी शामिल किया गया है. एयरो इंडिया में रूस के सुखोई-57 के साथ अमेरिका के F-35 को भी जगह दी गई है. ये शो 10-14 फरवरी तक चलेगा. पहले दिन एयरो इंडिया में भारतीय वायुसेना के विमान 13 अलग-अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे.

एक फॉर्मेशन होगा जिसमें वायुसेना प्रमुख खुद उड़ान भरेंगे. इसी तर्ज पर एक शक्ति फॉर्मेशन होगा जिसमें एक राफेल जेट और दो सुखोई फाइटर जेट होंगे. इस फॉर्मेशन को महिला फाइटर पायलट उड़ाएंगी. रविवार को वायुसेना प्रमुख और थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने येलहंका वायुसेना स्टेशन से एलसीए तेजस में उड़ान भरी. पिछले एयरो इंडिया 2023 में कुल 67 फ्लाइंग डिस्प्ले थे, इस बार 70 से ज्यादा फ्लाइंग डिस्प्ले होंगे. पिछली बार 23 स्टैटिक डिस्प्ले थे, इस बार 30 से ज्यादा होंगे. रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव में 80 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे, जिसमें 26 देशों के रक्षा मंत्री खुद हिस्सा लेंगे.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | Defence Minister Rajnath Singh attends the Aero India 2025 being held at Yelahanka Air Force Station.

Aero India 2025 is scheduled to be held from February 10 to 14. Aero India 2025 is the 15th edition of Asia’s top aerospace exhibition. pic.twitter.com/mbeG3jKZVj

