गुवाहाटी: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो असम के सिलचर एयरपोर्ट का है जहां कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये भीड़ ऑल इंडिया यूनाइटेड के प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल के स्वागत में एकत्र हुई थी और जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके समर्थकों ने कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आईटीवी नेटवर्क इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ये वीडियो बीजेपी नेता और असम कैबिनेट मंत्री हेमंत विस्वा ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि ‘इन कट्टरपंथी राष्ट्रविरोधी लोगों के पागलपन को देखें जो सांसद बदरुद्दीन अजमल का स्वागत करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह कांग्रेस के चेहरे को पूरी तरह से उजागर करता है जो गठबंधन बनाकर ऐसी ताकतों को प्रोत्साहित कर रही है। हम एसे लोगों से पूरी तरह लड़ेंगे। जय हिंद!’

Look at the brazenness of these fundamentalists anti-national people who are shouting PAKISTAN ZINDABAD while they welcome MP @BadruddinAjmal.

This thoroughly exposes @INCIndia which is encouraging such forces by forging an alliance. We shall fight them tooth & nail. Jai Hind🇮🇳 pic.twitter.com/CiHZjDweFF

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 6, 2020