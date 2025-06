Israel Iran Conflict : भारत सरकार तुरंत ले एक्शन…ईरान-इजरायल संघर्ष पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, पीएम मोदी से की ये अपील

Indians Stuck in Iran : ईरान-इजरायल के बीच बितते दिनों के साथ सैन्य संघर्ष और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले कर रहे हैं। इनके धमाकों से पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। इस संघर्ष की वजह से दुनिया के देशों में काफी टेंशन है। अब इसी कड़ी में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान-इजरायल संघर्ष को लेकर भारत सरकार के सामने एक अहम मुद्दे पर ध्यान दिलाया है।

ओवैसी ने शनिवार को एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि ईरान में 1,595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें से 140 मेडिकल छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा, इराक में 183 भारतीय श्रद्धालु भी संकट में फंसे हैं।

ओवैसी ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पीएआई) आनंद प्रकाश से संपर्क किया है और वहां फंसे सभी भारतीय नागरिकों का पूरा ब्योरा भी साझा किया है। उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से ईरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए तुरंत अभियान शुरू करने की अपील की है। ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी तेलंगाना के छात्रों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षित वापसी की अपील की है।

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा, “ईरान में 1,595 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें तेहरान विश्वविद्यालय के 140 मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा इराक में 183 भारतीय तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। मैंने पीएआई के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से संपर्क कर सभी की जानकारी साझा की है। अब जल्द से जल्द निकासी जरूरी है। मैं विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और तेलंगाना सीएमओ से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील करता हूं।”

1,595 Indian students are stranded in Iran, including 140 medical students at Tehran University. Additionally, 183 Indian pilgrims are stuck in Iraq. I’ve contacted JS (PAI), Mr. Anand Prakash, and shared details of those stranded. Urgent evacuation is needed, @DrSJaishankar. I…

