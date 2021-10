मुंबई. आर्यन खान को 26 दिनों बाद आज आखिकार जमानत मिल गई है. इस मामले में आर्यन के साथ मुनमुन धामेचा और अरबाज़ मर्चेंट को भी जमानत दे दी गई है. कल आर्यन को जेल से रिहाई मिल जाएगी. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हेड समीर वानखेड़े पर हमला करते नज़र आए हैं.

आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीपी नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमलावर है.

आज आर्यन को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त”. इस ट्वीट से नवाब मलिक का इशारा समीर वानखेड़े की ओर था. नवाब मालिक ने कहा कि, आर्यन को बहुत पहले ही जमानत मिल जाती लेकिन एनसीबी ने इन्हें जानबूझकर फसाया. आर्यन पर जो इलज़ाम लगाए गए वो बेबुनियाद थे, उनका कोई सबूत ही नहीं है. अब आर्यन को फंसाने वाला खुद ही फंस गया है और हाईकोर्ट की ओर रुख कर रहा है.

बता दें कि नवाब मालिक ने समीर वानखेड़े पर रिश्वतखोरी और झूठा जाती प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया है.

आर्यन खान के जमानत के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने इस मामले में अपनी प्रितिक्रिया दी है. स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा. ‘फाइनली’.

साथ ही, मीका सिंह ने भी आर्यन के जमानत पर ख़ुशी जाहिर करते हुए लिखा, “आर्यन खान और उनके साथ के लोगों को जमानत मिलने पर बहुत खुश हूं. भाई.. शाहरुख खान भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं.

Congratulations to #AryanKhan and to the other accused for getting bail. I’m so happy that it was finally granted, bro @iamsrk Bhagwan ke ghar mein der hai andher nahi. You have contributed hugely to the fraternity. God bless both you and your family. 🙏🏼 pic.twitter.com/nF5omCTyAg

