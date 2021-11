मुंबई. अभिनेता शाहरुख़ खान ( Shahrukh Khan ) के बेटे आर्यन खान का नाम बीते कुछ दिनों से सुर्ख़ियों में बना हुआ था, आज आर्यन खान का जन्मदिन ( Aryan Khan Birthday ) है. ऐसे में, भी आर्यन का जन्मदिन सादगी से घर मन्नत पर ही मनाया जाएगा. इस बार आर्यन के जन्मदिन की कोई बड़ी पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी. फिलहाल अभी आर्यन खान को उनकी ज़रुरत के हिसाब से प्राइवेसी दी जा रही है. इसके चलते ही शाहरुख़ खान का परिवार आर्यन का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन करेगा.

शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान के जन्मदिन को लेकर जूही चावला ( Juhi Chawala ) काफी उत्सुक नज़र आ रही हैं. उन्होंने भी आर्यन को ट्विटर ( Twitter ) पर जन्मदिन की बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने आर्यन के जन्मदिन पर खास संकल्प भी लिया है. बता दें कि ड्रग्स मामले मे हुई जमानत में जूही चावला ही जमानतदार बनी थीं. उन्होंने आर्यन खान को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा ‘हैप्पी बर्थडे आर्यन. हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं. सर्वशक्तिान का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे हैं और वह तुम्हारी रक्षा करें तथा तुम्हें राह दिखाएं. लव यू. आपके नाम के 500 पेड़ लगाने की संकल्प लिया है.’

Happy Birthday Aryan !

Our wishes in all these years remain the same for you, may you be eternally blessed , protected and guided by the Almighty. Love you .⭐️🌟💕💕😇😇🙏🏻🙏🏻500 trees pledged in your name .🙏🌴🌟 Jay, Juhi , Jahnavi , Arjun and all ours . pic.twitter.com/ogCMNKH29X

