मुंबई. आर्यन खान ड्रग केस ( Aryan Drug Case ) में रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं, रोज़ इस केस में नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इस केस में जमकर सियासत भी हो रही है. इसी क्रम में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भ्र्ष्टाचार का आरोप लगाया गया है. इस मामले में एनसीबी अब समीर वानखेड़े के खिलाफ सतर्कता जांच करवाने वाली है. समीर वानखेड़े पर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस क्रम में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर ने सोशल मीडिया के जरिए पति समीर वानखेड़े को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर की है.

When you swim against the tide , it may drown you, but if the almighty is with you , no tide this is world is big enough to drown you. Because , only HE 👆🏻knows the truth 🙏🙏🙏 good morning . SATYAMEV JAYATE.

— Kranti Redkar Wankhede (@KrantiRedkar) October 25, 2021