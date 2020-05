नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अभी कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन फिलहाल पूरी तरह नहीं खोला जाए. सीएम केजरीवाल ने कहा कि अधिकतर संख्या में दिल्लीवासी चाहते हैं कि लॉकडाउन तो शर्तों के साथ खोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता से मिले सुझावों के अनुसार, दिल्ली में अधिकतर लोग सैलून, स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है. साथ ही लोगों ने मास्क न पहनने पर कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया है. साथ ही लोगों का सुझाव है कि बाजारों को ऑड ईवन स्कीम के आधार पर खोला जाए.

गौरतलब है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन को लेकर सुझाव मांगे थे, उन्होंने कहा था कि राज्य 15 मई तक अपने सुझाव उनतक पहुंचा सकते हैं. इसी संदर्भ में दिल्ली के सीएम ने प्रदेश के लोगों से लॉकडाउन को लेकर ऑनलाइन सुझाव मांगे थे.

सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी कि दिल्ली के लाखों लोगों ने सरकार को सुझाव भेजे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली सरकार को करीब पौने पांच लाख व्हाट्सएप मैसेज, 10 हजार से ज्यादा ईमेल और 39 हजार से ज्यादा फोन कॉल पर लोगों के सुझाव मिले. सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी स्कूल- कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, होटल भी बंद रहने चाहिए. हालांकि, होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट खोलने के सुझाव जरूर मिले हैं.

We have received a lot of suggestions from many market associations and most of them have said market & market complexes should be opened. They said they can be opened on odd-even basis, half shops one day & half shops another: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/3hJlCQdgiJ

