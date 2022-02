पंजाब. CM Channi पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बालू खनन मामलें में क्लीन चीट मिल चुकी है. उन्हें रोपड़ प्रशासन ने बालू खनन मामलें से राहत दी है . इस खबर के मिलते ही सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने मुझपर कई आरोप लगाने के प्रयास किए, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, क्योकि मेरी छवि साफ़ है. उन्होंने आगे कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने राज्यपाल से भी मेरे खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए.’

British had come to loot India, likewise, Kejriwal and his Delhi family such as Raghav Chadha and other outsiders have come to loot Punjab. But Punjab will show them their place, like it did to Mughals, British: Punjab CM Channi#PunjabElections2022 pic.twitter.com/nIVtw7SpXz

— ANI (@ANI) February 13, 2022