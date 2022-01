अरुणाचल प्रदेश, Arunachal Pradesh: बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक को आखिरकार चीन ने भारत को सौंप दिया है. 20 जनवरी को चीन ने लापता युवक के अपने क्षेत्र में होने की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्होंने भारतीय अधिकारियों से उसकी पहचान के सत्यापन के लिए प्रूफ माँगा था. अब इस युवक को चीन ने भारत को सौंप दिया है, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी.

भारत और चीन विवाद हमेशा से सुर्ख़ियों में रहा है. ऐसे में बीते दिनों एक बार फिर दोनों देशों के बीच विवाद की खबर सामने आ रही थी जिसका कारण बना था एक भारतीय नागरिक जिसे चीनी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था. सांसद गाओ के मुताबिक अपर सियांग जिले के जिदो गांव के रहने वाले 17 साल के मिराम टैरोन का अपहरगाई है.

The Chinese PLA has handed over the young boy from Arunachal Pradesh Shri Miram Taron to Indian Army. Due procedures are being followed including the medical examination. https://t.co/xErrEnix2h

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 27, 2022