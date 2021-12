जम्मू कश्मीर. Army-accomplished-its-target जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाघ सिंह ने आज प्रेस कांफ्रेंस कर सेना की उपलब्धि के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेना के नजरिए से यह साल बहुत अच्छा रहा है. इस साल पत्‍थरबाजी की घटनाए कम हुई, बाहर से घुसपैठ करने वाले सभी आतंकी मारे गए. डीजीपी ने बताया इस साल सेना ने 100 सफल अभियानों में 44 टॉप दहशतगर्दीयों समेत 182 आतंकवादी मार गिराए।

134 youngsters joined terror groups in J&K this year. 72 of them have been neutralized, 22 arrested. 30,000 cases of crime registered this year. The last night's operation in which 3 terrorists were killed was led by the Special Operation Group of J&K Police: J&K DGP Dilbag Singh pic.twitter.com/Prak2YjcpB

