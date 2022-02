नई दिल्ली, आनंद महिंद्रा उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से हैं, जो हर तरह के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय लोगों के साथ साझा करते हैं. दुनियाभर को हैरत में डाल देने वाले रूस यूक्रेन युद्ध पर भी आनंद महिंद्रा ने अपनी राय 9Anand Mahindra Praises Ukraine) व्यक्त की है.

When people have the willpower to defend their country, it’s a force more powerful than nuclear weapons. Makes invasion feasible but occupation impossible. (Video from the NY Times) pic.twitter.com/UHZYt9mxeK

