नई दिल्ली. भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मा पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है. कल विजेताओं को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए. कुल 119 हस्तियों को विभिन्न जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए, इसी सूचि में महिंद्रा महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra on Padma Awards ) का नाम भी शुमार है. उन्हें उनकी उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से नवाज़ा गया.

देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों के लिए तीन श्रेणियाँ हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. कुल 119 हस्तियों को विभिन्न जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए. इसी क्रम में महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, आनंद महिंद्रा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से सम्मानित किया.

This Govt has made a long-overdue, transformational shift in the texture of the Padma Awards recipients. Now, the focus is largely on individuals making seminal contributions to the improvement of society at grassroots levels. I truly felt undeserving to be amongst their ranks. https://t.co/jor34tqx1w

— anand mahindra (@anandmahindra) November 9, 2021