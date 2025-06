Amit Shah: गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ‘देश में ऐसा समाज बनेगा, जहां अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना हैं। एक दिन हम अपनी भाषा में ही देश चलाएंगे, अपनी भाषा में ही सोचेंगे, शोध करेंगे और फैसले लेंगे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।’

दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ‘मेरी बात ध्यान से सुनिए। देश में ऐसा समाज बनेगा, जहां अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना हैं। अपनी भाषा के बिना हम भारतीय नहीं कहलाएंगे। आप अपने देश के इतिहास, संस्कृति और धर्म को विदेशी भाषा में नहीं समझ सकते। अधूरी विदेशी भाषाओं के माध्यम से पूरे भारत को देखा और समझा नहीं जा सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह लड़ाई कितनी बड़ी है।

