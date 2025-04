India-Israel Relations: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच इजराइल ने भारत के समर्थन में कदम बढ़ाया है जिससे क्षेत्रीय समीकरण और जटिल हो गए हैं. खबरों के अनुसार इजराइल ने भारत को विशेष हथियार भेजे हैं और एक विमान इन हथियारों के साथ भारत के आदमपुर एयरबेस पर उतरा है. इसके साथ ही 15 इजराइली नागरिकों के कश्मीर पहुंचने की सूचना ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है. हालांकि भारत और इजराइल ने इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इजराइल ने भारत को सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों की आपूर्ति की है. इन हथियारों को लेकर एक विमान आदमपुर एयरबेस पर उतरा. जिससे भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होने की संभावना है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये दावा किया गया है. इजराइल ने भारत को कुछ विशेष हथियार भेजे हैं और उन विशेष हथियारों से लैस विमान आज यहां उतरा है. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि ये हथियार क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश आमने-सामने हैं.

खबरों के मुताबिक 15 इजराइली नागरिक श्रीनगर पहुंचे हैं. जिसे भारत और इजराइल के संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल को चेतावनी दी है कि वह भारत-पाक तनाव से दूर रहे. इन इजराइली नागरिकों की मौजूदगी ने पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मचा दी है. जहां दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल की मोसाद टीम उन्नत तकनीक के साथ कश्मीर में सक्रिय है.

Israel must stay out of Indo-Pak #IndoPak https://t.co/Nc06sekw27

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) April 25, 2025