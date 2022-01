नई दिल्ली. मोदी सरकार ने बरसों से जलती अमर जवान ज्योति को बुझा दिया है, यह देश के शहीदों का अपमान है। यह कहकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल-प्रियंका के साथ-साथ समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.राहुल ने कल ट्वीट किया, ‘बड़े दुख की बात है कि अमर जवान ज्योति जो हमारे वीरों के लिए जलती थी।

सैनिकों को आज बुझाया जाएगा। कुछ लोग देशभक्ति और बलिदान को नहीं समझ सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने जवानों के लिए एक बार फिर अमर जवान ज्योति जलाएंगे।’

बहरहाल, बात यह है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलती बत्ती में मिला दिया गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का जहां विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार के इस फैसले का पूर्व सैनिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है. अमर जवान ज्योति की ज्योति का शुक्रवार (21 जनवरी, 2022) को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया।

समारोह के दौरान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल राधा कृष्ण ने वीर बलिदान की दो ज्वालाओं को आपस में मिलाया। मोदी सरकार के इस फैसले को यादगार बताते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू ने कहा, ‘यह सरकार का बहुत अच्छा फैसला है. ट्रांसफर का सवाल ही नहीं है, सम्मान वहीं है जहां जवानों के नाम लिखे जाते हैं. नेशनल वॉर मेमोरियल है. एकमात्र स्थान जहां सैनिकों का सम्मान किया जाना चाहिए।”

#WATCH| "There should be no politics on the merger of Amar Jawan Jyoti & National War Memorial. It has become a trend to give a political angle to every initiative done by the Centre: 1971 war veteran and former Army Dy Chief Lt Gen JBS Yadava (Retd) pic.twitter.com/G2hlorvVfB

— ANI (@ANI) January 21, 2022