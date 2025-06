Air India plane Viral Video: अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कुछ ही दिनों बाद, अधिकारियों द्वारा विमान के मलबे को हटाने का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। विमान, जो यात्रियों और चालक दल सहित 242 लोगों को लेकर ब्रिटेन के गैटविक हवाई अड्डे जा रहा था, 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद ऊंचाई खोने लगा, दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले और आग के गोले में तब्दील हो गया, जो एक दशक से अधिक समय में दुनिया की सबसे घातक विमानन आपदा थी।

एक्स हैंडल @Turbinetraveler द्वारा साझा किए गए वायरल वीडियो में क्रेन को एयर इंडिया के विमान के पिछले धड़ वाले हिस्से (पीछे के हिस्से) को उठाते और इमारत से हटाते हुए दिखाया गया है। हालांकि inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विमान 475 फीट प्रति मिनट की ऊर्ध्वाधर गति से नीचे गिरा, इसका पिछला हिस्सा बी जे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के मेस की पहली मंजिल से टकराया, जिससे चार मेडिकल छात्रों और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई और 20 छात्र घायल हो गए।

Removal of the aft fuselage section of the Air India Boeing 787-8(VT-ANB) from the BJ Medical College, Ahmedabad. pic.twitter.com/wh6ap1xNv6

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 15, 2025