Ahmedabad Plane Crash : युद्धस्तर पर शुरू हुआ राहत और बचाव कार्य, अस्पताल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, सिविल हॉस्पिटल से Video आए सामने

Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर के बाद राज्य सरकार तुरंत सक्रिय हो गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

एक बयान में कहा गया है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने और घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बयान के अनुसार, इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव पंकज जोशी और संबंधित वरिष्ठ सचिवों से दूरभाष पर संपर्क किया तथा घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करने और अस्पतालों में उपचार की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

Gujarat: Injured Passengers Brought to Ahmedabad Civil Hospital on Stretchers ◆ Air India Aircraft Crashes Within Ahmedabad Airport Premises #Gujarat #airindia #Ahmedabad #BREAKING @CMOGuj pic.twitter.com/QtWU1vlfex

बयान में कहा गया है- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है और इस विमान दुर्घटना में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ टीमों और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

#WATCH Rescue and relief operations are underway at the site of the Air India plane crash in Ahmedabad

A green corridor to transport injured passengers for treatment and to hospitals is being established. pic.twitter.com/oUfpTc7VTB

