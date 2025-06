Air India Plane Crash: अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले एयर इंडिया के फ्लाइट पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। कैप्टन सभरवाल का अंतिम संस्कार चकला स्थित हिंदू श्मशान घाट पर किया गया। पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल पवई के रहने वाले थे। अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके पवई स्थित आवास जलवायु विहार लाया गया।

#WATCH | #AirIndiaPlaneCrash | Maharashtra: Father of Captain Sumeet Sabharwal, Pushkaraj pays emotional tribute to his son outside their residence in Powai, Mumbai.

Captain Sabharwal was flying the ill-fated London-bound Air India flight that crashed soon after take off in… pic.twitter.com/NStRiMM6BY

— ANI (@ANI) June 17, 2025