Ahmedabad plane crash: एयर इंडिया का यात्री विमान बोइंग 737 गुरुवार (12 जून) दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके में आग की भीषण लपटें देखी गईं। वहीं, दूर से काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इस विमान में 133 यात्री सवार थे। आशंका है कि सभी की मौत हो गई है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह दुखद हादसा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ है। माना जा रहा है कि यह विमान हवाई अड्डे की बाउंड्री के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जो शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि विमान के परखच्चे उड़ गए हैं।

तस्वीर में दिख रहा है कि विमान का एक पंख टूटकर गिर गया है। दमकलकर्मी पानी की बौछार करके आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल, आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त विमान हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था। यह विमान एयर इंडिया का हो सकता है।

🚨 TRAGIC NEWS! Passenger plane CRASH just meters away from Ahmedabad airport.

🚨 BREAKING: A tragic plane crash has occurred in #Ahmedabad‘s Meghani Nagar area. Reports suggest around 200 people have lost their lives. Emergency services are at the site. More details awaited. #AhmedabadPlanCrash pic.twitter.com/6jR7zfeISO

— Shahcastic – Mota bhai 😎 (@shahcastic) June 12, 2025