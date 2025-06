Ahmedabad Plane Crash : ‘अपने प्यार का कर रहा हूं इंतजार…’ Video प्लेन क्रैश में प्रेमिका को खोने के बाद अस्पताल में जमकर रोया शख्स, देखकर फट जाएगा कलेजा

Ahmedabad Plane Crash : गुजरात में एयर इंडिया के विमान हादसे में कई लोगों ने अपने करीबियों को खोया है। अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। अब इसी कड़ी में एक शख्स का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहा शख्स अस्पताल में अपनी गर्लफ्रेंड के शव मिलने का इंतजार कर रहा है।

इस वीडियो को पत्रकार तमाल साहा ने सबसे पहले एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि, अस्पताल के वेटिंग रूम में, हमें यह युवक मिला। शव को अभी तक सौंपा नहीं गया था। उन्होंने आगे कहा, वह चुपचाप बैठा रहा और खुद ही रोता रहा। उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया। उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन यादों का एक पूरा बंडल था, जिसके साथ उसे अपनी बाकी की जिंदगी जीनी है।

जब उससे पूछा गया कि वह किसका इंतजार कर रहा था, तो उसने सिर्फ दो शब्दों में जवाब दिया। उसने कहा, “मेरा प्यार।” साहा ने आगे कहा, “जैसे ही खबर फैली, वह मुंबई से भागा-भागा आया।”

वीडियो में वह चुपचाप रोता हुआ दिखाई दे रहा है, और अस्पताल द्वारा शव सौंपे जाने का इंतजार कर रहा है। वीडियो में कुछ सेकंड के बाद, कोई व्यक्ति धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखता है, और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, जिसे केवल एकाकी क्षण के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

At hospital waiting room, we found this young man. The body was yet to be handed over.

He quietly sat there and wept on his own. He lost his girlfriend. No one by his side but a whole bundle of memories that he has to live with for the rest of his life.

“Who are you waiting… pic.twitter.com/pdxsZhBPPN

— Tamal Saha (@Tamal0401) June 13, 2025