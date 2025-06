Ahmedabad Plane Crash में बचने वाला इकलौता आदमी नहीं ये लड़की निकली सबसे लकी, 10 मिनट ने कैसे बचाई सुहागन की जान?

Bhoomi Chauhan Missed AI-171 : गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार (12- 06- 2025) को 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। प्लेन में इसके अलावा 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। माना जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था।

विश्वाश कुमार रमेश (40) ब्रिटिश नागरिक को छोड़कर सभी यात्रियों के मारे जाने की संभावना है। लेकिन उनके अलावा एक और शख्स है जिसने मौत को मात दी है। यहां पर हम भरूच की रहने वाली भूमि की बात कर रहे हैं। जोकि एअर इंडिया के विमान AI-171 विमान में सवार होने वाली थीं, लेकिन 10 मिनट लेट होने की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई।

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि ने बताया कि उन्हें अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 में सवार होना था। लेकिन देरी की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई। लेकिन इससे उनकी जान भी बच गई। भूमि ने बताया कि ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से वह कुछ मिनट देरी से सरदार वल्लभभाई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचीं और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया।

भूमि ने आगे बताया, ‘मेरी फ्लाइट का समय दोपहर 1:10 बजे था और मुझे 12:10 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना था। रास्ते में काफी ट्रैफिक था, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचते-पहुंचते 12:20 हो गए थे। मैं चेक-इन नहीं कर पाई और सुरक्षाकर्मियों ने मुझे वापस जाने को कहा। इसलिए मेरी फ्लाइट छूट गई। शुरुआत में मैं सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा पहले आ जाती तो कोई नुकसान नहीं होता और मैं फ्लाइट पकड़ पाती। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ।’

#WATCH | Bhoomi Chauhan, a resident of Gujarat’s Bharuch, missed yesterday’s flight, AI-171, which crashed and 241 of 242 on board, including crew members, lost their lives.

Bhoomi Chauhan says, "…We arrived at the check-in gate 10 minutes late, but they didn't allow me, and I…

