Ahmedabad Plane Crash : डॉक्टर पति से मिलने लंदन जा रही थीं खुशबू राजपुरोहित, किस्मत को था कुछ और ही मंजूर…विमान में चढ़ने से पहले की फोटो आई सामने

Khushboo Rajpurohit In Air India Plane : गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा इसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। प्लेन में बाकि यात्रियों के अलावा बालोतरा जिले के अराबा दुदावता गांव की खुशबू कंवर भी शामिल थीं।

नेटवर्क 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू शादी के बाद पहली बार पति से मिलने लंदन जा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई। खुशबू की शादी 18 जनवरी को लूणी के खाराबैरा पुरोहित निवासी विपुलसिंह राजपुरोहित से हुई थी।

Khushbu Rajpurohit from balotra rajasthan lost her life in plane crash , her father shared a heartfelt whatsapp story after dropping her at airport- A blessing that now echoes in grief 💔🙏🏻#planecrash #ahemdabadplanecrash pic.twitter.com/MdfGDTO9v0

— Narayan Singh Nadsar (@Narayansinghh) June 12, 2025