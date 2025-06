Air India:एयर इंडिया ने गुरुवार, 19 जून को अपनी उड़ानों की विस्तृत सूची दी, जो बोइंग 787 और 777 विमानों द्वारा संचालित सेवाओं में कमी के कारण प्रभावित होंगी। एयर इंडिया के बयान के अनुसार, ये कटौती 21 जून से प्रभावी होगी और कम से कम 15 जुलाई तक जारी रहेगी।उड़ानों में यह कमी स्वैच्छिक रूप से उड़ान से पहले सुरक्षा जांच बढ़ाने के निर्णय के बाद हुई है, साथ ही मध्य पूर्व में हवाई क्षेत्र बंद होने से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उड़ान अवधि को समायोजित करने के लिए भी। एयरलाइन ने कहा कि इसका उद्देश्य शेड्यूल स्थिरता को बहाल करना और यात्रियों को अंतिम समय में होने वाली असुविधा को कम करना है।

कटौती के तहत कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसमें दिल्ली-नैरोबी (AI961/962) मार्ग पर सप्ताह में चार उड़ानें शामिल हैं जो 30 जून तक निलंबित रहेंगी। इसके अलावा अमृतसर-लंदन (गैटविक) (AI169/170) और गोवा (मोपा)-लंदन (गैटविक) (AI145/146) मार्गों पर सप्ताह में तीन उड़ानें भी 15 जुलाई तक निलंबित रहेंगी।

कई मार्गों पर उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। उत्तरी अमेरिका के लिए, दिल्ली-टोरंटो मार्ग पर अब 13 की जगह 7 उड़ानें प्रति सप्ताह होंगी, दिल्ली-वैंकूवर पर 7 की जगह 5, दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को पर 10 की जगह 7, दिल्ली-शिकागो पर 7 की जगह 3 और दिल्ली-वाशिंगटन (डलास) पर 5 की जगह 3 उड़ानें होंगी।

यूरोप के लिए उड़ानों में भी कटौती की गई है। दिल्ली-लंदन (हीथ्रो) की उड़ानें 24 से घटकर 22 प्रति सप्ताह, बेंगलुरु-लंदन (हीथ्रो) की उड़ानें 7 से घटकर 6, अमृतसर-बर्मिंघम और दिल्ली-बर्मिंघम की उड़ानें 3 से घटकर 2, दिल्ली-पेरिस की उड़ानें 14 से घटकर 12, दिल्ली-मिलान की उड़ानें 7 से घटकर 4, दिल्ली-कोपेनहेगन की उड़ानें 5 से घटकर 3, दिल्ली-वियना की उड़ानें 4 से घटकर 3 और दिल्ली-एम्सटर्डम रूट की उड़ानें 7 से घटकर 5 रह जाएंगी।

ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली-मेलबर्न और दिल्ली-सिडनी मार्गों की उड़ानें भी सप्ताह में 7 से घटाकर 5 कर दी गई हैं. वहीं फार ईस्ट के लिए दिल्ली-टोक्यो (हेनेडा) की उड़ानें 7 से 6 और दिल्ली-सियोल (इंचियोन) की उड़ानें 5 से घटाकर पहले 21 जून से 5 जुलाई तक 3 और फिर 6 जुलाई से 15 जुलाई तक 4 कर दी जाएंगी।

#ImportantUpdate

Further to the press statement released yesterday, 18 June 2025, which announced a temporary reduction in services operated by Boeing 787 and 777 aircraft, we wish to provide details on the flights affected.

These reductions will be effective from 21 June 2025,…

— Air India (@airindia) June 19, 2025