नई दिल्ली. 89वें भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने IAF को ‘साहस, परिश्रम और व्यावसायिकता का पर्यायवाची’ करार दिया। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ‘उन्होंने देश की रक्षा करने और चुनौतियों के समय में अपनी मानवीय भावना के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया है। हर साल इस दिन देश भारतीय वायु सेना दिवस मनाता है और भारत के सबसे मजबूत सशस्त्र बलों में से एक की जयंती का प्रतीक है।

इस वर्ष IAF दिवस परेड 1971 के युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, जिसने भारत को पाकिस्तान को हराते हुए देखा और बांग्लादेश का जन्म हुआ।

भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा, “प्रसिद्ध तंगेल एयरड्रॉप ऑपरेशन को तीन पैराट्रूपर्स के साथ चित्रित किया जाएगा, जिसमें सेना के एक पुराने डकोटा परिवहन विमान से कूदना शामिल है।”

परेड में उड़ान भरने वाला विनाश फॉर्मेशन छह हॉक विमानों के साथ लोंगेवाला ऑपरेशन में जीत का प्रदर्शन करेगा।

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्र को भारतीय वायु सेना पर ‘गर्व’ है, जिसने शांति और युद्ध के दौरान बार-बार अपनी क्षमता और क्षमता साबित की है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु सेना की उत्कृष्टता को दर्शाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं साझा कीं।

“भारत के आसमान के रखवाले!” केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा।

