Ahmedabad Plane Crash से ठीक पहले का Video, मकानों के पास से गुजरा और फट गया विमान, चारों तरफ दिखी सिर्फ आग

Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के पास रिहायशी इलाके में एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में कुल 242 पैसेंजर्स सवार थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी सवार थे। इस भयानक विमान हादसे के वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें से एक हादसे के ठीक पहले का वीडियो है, जिसमें विमान मकानों की छतों के पास से गुजरता हुआ जा रहा है और अचानक क्रैश होता दिख रहा है। वीडियो में आग का तांडव देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया है।

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के कई वीडियोज सामने आए हैं, जिसमें से एक वीडियो क्रैश से ठीक पहले का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह विमान घरों की छतों के ऊपर से गुजर रहा है और नीचे आता जा रहा है। इसके कुछ सेकेंड्स बाद ये विमान एक हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर जा घुसा…इसके बाद भयानक धमाका हुआ। वीडियो में धधकती हुई आग से हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है। यहां देखें वायरल हो रहा ये वीडियो-

सड़क पर 10 हजार लोग, आसमान में धुंआ ही … अहमदाबाद प्लेन क्रैश के चश्मदीद ने जो बताया, जान आपकी रूह कांप जाएगी

LIVE VIDEO

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today#Ahmedabadplanecrash #london #planecrash #Ahmedabad #AirIndia pic.twitter.com/XFKVYVPf5k

— Vijaykumar Desai (@KumarVijayDesai) June 12, 2025