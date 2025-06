Ahmedabad Plane Crash: लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 242 यात्री थे मौजूद, बचाव कार्य का काम जारी

Ahmedabad Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद में 242 यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, राज्य पुलिस नियंत्रण कक्ष ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा इसमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। माना जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। मेघानीनगर इलाके के पास धारपुर से भारी धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया जा रहा है। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है।

An Air India plane with 242 passengers onboard has crashed in Gujarat’s Ahmedabad, confirms the State Police Control Room More details awaited pic.twitter.com/RPAYU8KfUM — ANI (@ANI) June 12, 2025

एयर इंडिया ने की पुष्टि

अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास गुरुवार को 242 से ज़्यादा यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो यू.के. जा रहा था, दोपहर 1.38 बजे उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे मेघानीनगर के पास धुएँ के बड़े-बड़े गुबार उठने लगे।

एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि अहमदाबाद-लंदन गैटविक का संचालन करने वाली फ्लाइट AI171 में दुर्घटना हुई थी। एक्स पर एक पोस्ट में इसने कहा, “इस समय, हम विवरण का पता लगा रहे हैं।”

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL). -Air India… — Air India (@airindia) June 12, 2025

“With profound sorrow I confirm that Air India Flight 171 operating Ahmedabad London Gatwick was involved in a tragic accident today. Our thoughts and deepest condolences are with the families and loved ones of all those affected by this devastating event. At this moment, our… pic.twitter.com/W5rMS9qjER — ANI (@ANI) June 12, 2025

