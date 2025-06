Ahmedabad plane crash:गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक बड़ा विमान हादसा हुआ। यात्रियों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा अहमदाबाद में टेकऑफ के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि फ्लाइट का पिछला हिस्सा पेड़ से टकरा गया। विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विमान में क्रू मेंबर समेत 242 यात्री सवार थे। इस हादसे में जान-माल का कितना नुकसान हुआ है, इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार हैं। वहीं, सीएम भूपेंद्र पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं।

हादसा अहमदाबाद हॉर्स कैंप के पास हुआ। यह इलाका सिविल अस्पताल के पास है। विमान हादसे में भारी नुकसान हुआ है। राज्य पुलिस कंट्रोल रूम ने हादसे की पुष्टि की है। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका नंबर AI171 है। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके के ऊपर दोपहर करीब 1.30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

LIVE VIDEO

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today#Ahmedabadplanecrash #london #planecrash #Ahmedabad #AirIndia pic.twitter.com/XFKVYVPf5k

— Vijaykumar Desai (@KumarVijayDesai) June 12, 2025