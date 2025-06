Ahmedabad Plane Crash Prediction: अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पोरे देश को दहला कर रख दिया है। इस विमान में 242 यात्री यात्रा कर रहे थे जिसमें लगभग सभी लोगों की मौत की खबर है( कुछ अपवादों को छोड़ कर)। अगर हम आपको बताएं कि यह दुर्घटना पहले से ही तय थी और कोई था जो इसके बारे में जानता था तो आप क्या कहेंगे?

ये बात इसी महीने की 5 जून की है जब ज्योतिषी @AstroSharmistha ने ट्वीट कर विमान दुर्घटना और एविएशन सेक्टर में संभावित ‘विनाश’ की आशंका जताई थी और चेतावनी भी दी थी। इस ट्वीट के सिर्फ सात दिन बाद 12 जून को यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई। अब अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद यह ट्वीट भी वायरल हो रहा है।

ज्योतिषी शर्मिष्ठा ने लिखा था कि 2025 में एविएशन सेक्टर में उछाल आएगा, लेकिन इस दौरान बड़ी दुर्घटनाओं की भी संभावना रहेगी। उन्होंने दावा किया था कि जब बृहस्पति मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, तो एविएशन में विकास तो होगा, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता की कमी होगी। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि ‘मैं अभी भी विमान दुर्घटना की भविष्यवाणी पर कायम हूं’।

Tata will make Rafale fuselage in Hyderabad. This is just aviation expansion, ISRO will surprise the world in Space and satellite engineering, space tourism in coming two years. Predicted this last year via Nakshatra transit. I am still holding high the prediction of Plane crash… https://t.co/WjX39R7E47

