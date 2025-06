Ahmedabad Plane Crash:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद का दौरा किया। पीएम मोदी सबसे पहले उस जगह पहुंचे, जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। पीएम ने हालात का जायजा लिया और फिर घायलों से भी मुलाकात की। अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रहा विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भयानक हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री यहां सरदार वल्लभभाई पटेल हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से सीधे मेघनानी नगर इलाके में दुर्घटनास्थल पर गए। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पीएम के साथ मौजूद थे। मेघनानी नगर वही रिहायशी इलाका है, जहां यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

पीएम मोदी का काफिला सबसे पहले दुर्घटनास्थल पर पहुंचा। जहां पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचकर पीएम ने दुर्घटना के बारे में कई जानकारियां जुटाईं। दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी घायलों से मिलने अस्पताल के लिए रवाना हो गए।

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने पोस्ट किया, “आज अहमदाबाद में दुर्घटनास्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। इसके बाद अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है।

पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से हम सभी दुखी हैं। इतने लोगों की अचानक और हृदय विदारक क्षति शब्दों से परे है। सभी परिवारों के प्रति संवेदना। हम उनका दर्द समझते हैं और यह भी जानते हैं कि पीछे छूटा खालीपन आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।

