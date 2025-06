Air India Plane Crash:अहमदाबाद के इस कॉलेज के ऊपर फटा Air India का विमान, इतने छात्रों की गई जान, सामने आई पहली वीडियो

Air India Plane Crash:गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार को एयर इंडिया का B-787 विमान, जो फ्लाइट AI-171 के तौर पर अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा था, मेघनानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। आपको बता दें कि मेघनानी नगर इलाके में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है। यह विमान उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिर गया। हॉस्टल के ऊपर एक कैंटीन है, जहां दोपहर में मेडिकल के छात्र लंच करने आते हैं।

इस हादसे में 20 छात्रों की मौत की भी आशंका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरे एयर इंडिया के विमान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विमान का पिछला हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग से लटका हुआ है।

वहीं, आगे का हिस्सा पूरी तरह जल गया है, जिससे धुआं उठता दिखाई दिया। फिलहाल NDRF की तीन टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा वडोदरा से NDRF की दो टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। घायलों को वहां भर्ती कराया जा रहा है। अहमदाबाद के नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त मौके पर मौजूद हैं।

फायर ब्रिगेड की तीन टीमें मौके पर हैं। हादसे के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं। विमान पेड़ से टकराने के तुरंत बाद क्रैश हो गया, फिर उसके तुरंत बाद एक बड़ा धमाका हुआ और विमान आग की लपटों में घिर गया। पूरा विमान जलकर राख हो गया। दूर-दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। पूरे इलाके में धुआं फैल गया था।

घायलों को तुरंत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। एंबुलेंस को आवाजाही के लिए खुला रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल में इलाज करा रहे घायल लोग स्थानीय हैं। यात्रियों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

The plane crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar.

Many MBBS students have lost their lives.

This is one of the most heartbreaking tragedies the city has seen. 💔#AirIndia #PlaneCrash #AhmedabadPlanecrash #BJMedicalCollege https://t.co/DXa4NyFw6F pic.twitter.com/gxuRC0Fijw

— Bharat Sanghvi Jain (@rajamaka) June 12, 2025