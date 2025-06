PM Modi meets former Gujarat CM Vijay Rupani Family: अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी के परिजनों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने रूपाणी की पत्नी और अन्य परिजनों से करीब 30 मिनट तक बात की और दुख की इस घड़ी में उन्हें सांत्वना दी। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा-

“श्री विजयभाई रूपाणी जी के परिवार से मुलाकात की।

यह अकल्पनीय है कि विजयभाई हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें दशकों से जानता हूँ। हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजयभाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए, उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियाँ संभालीं और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगन से काम किया।”

Met the family of Shri Vijaybhai Rupani Ji.

It is unimaginable that Vijaybhai is not in our midst. I’ve known him for decades. We worked together, shoulder to shoulder, including during some of the most challenging times. Vijaybhai was humble and hardworking, firmly committed… pic.twitter.com/KbmDsKtARG

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025