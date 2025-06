Ahmadabad Air India Plane Crash: गुजरात के अहमदाबाद से एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। दरअसल, शहर के मेघानी नगर इलाके में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब विमान ने उड़ान भरी ही थी। विमान दुर्घटना का लाइव वीडियो भयावह है।

जिस जगह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह अहमदाबाद का घनी आबादी वाला इलाका है। रिहायशी इलाके में विमान गिरने से जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका है।

एहतियात के तौर पर इलाके की सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। विमान दुर्घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके से मलबा हटाने का काम कर रही है। चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है। आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है।

#WATCH | Relief and rescue efforts are underway at the site of Air India plane crash in Ahmedabad

Union Home Minister Amit Shah has spoken to the Gujarat CM and promised all Central assitance pic.twitter.com/PqsaCsnFKd

— ANI (@ANI) June 12, 2025