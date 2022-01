Delhi Nursery Admission

नई दिल्ली. Delhi Corona देशभर में कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ़्तार दिन-प्रति दिन बढ़ रही है. राजधानी दिल्ली में भी बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलो को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है. इस बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में निजी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाओं में एडमिशन की डेट को 2 हफ्ते तक बढ़ाया गया है.

#Omicron: Last date for filing applications for admission in nursery/entry-level classes in private schools of Delhi is being extended for further two weeks, Delhi Education Minister Manish Sisodia

