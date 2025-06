सरकारी अधिकारी ने सेना के कर्नल के साथ किया दुर्व्यवहार, फिर सैनिकों ने किया ऐसा हाल…पूरी घटना का Video आया सामने

ADEO Misbehaved With Army Colonel : एक सहायक रक्षा संपदा अधिकारी (एडीईओ) द्वारा सेना के कमांडिंग अधिकारी (सीओ) पर कथित हमले से जुड़ी एक घटना ने, खास तौर पर सोशल मीडिया पर, तीखी बहस छेड़ दी है।

कथित तौर पर यह टकराव तब बढ़ गया जब एडीईओ त्रियम सिंह ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बाड़ लगाने की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण बोर्ड कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण हाथापाई हुई और बाद में सिख सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की।

इंजीनियर रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल अंकुश चौधरी को एलओसी पर बाड़ लगाने के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य पहलगाम में हाल ही में हुए हमले के बाद घुसपैठ को रोकना था। जब एडीईओ त्रियम सिंह ने कथित तौर पर परियोजना के लिए आवश्यक बोर्ड कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो कर्नल चौधरी ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एडीईओ के कार्यालय का दौरा किया।

इस बैठक के दौरान, सिंह ने कथित तौर पर न केवल सहयोग करने से इनकार कर दिया, बल्कि कर्नल चौधरी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला भी किया। जवाब में, इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की।

Colonel Ankush Chaudhary, the commanding officer of the Engineer Regiment, was tasked with proposing the construction of fencing along the Line of Control (LOC) to prevent infiltration, especially in light of the recent attack in Pahalgam. However, the Assistant Defence Estate… pic.twitter.com/YCR62a9Cqd

— Lt Col Sushil Singh Sheoran, Veteran (@SushilS27538625) June 14, 2025