फरीदाबाद: एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ लगातार बढ़ती गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पानी की किल्लत से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामला कालिंदी हिल्स (अचीवर्स सोसाइटी) सेक्टर 49 फरीदाबाद का है. लोगों की शिकायत है कि अचीवर्स बिलडर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसने बिल्डिंग बनाई है वो स्थानीय लोगों लोगों तक पानी की आपूर्ती नहीं कर रहा है.

कालिंदी हिल्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कौल ने इनखबर से खास बातचीत में बताया कि सोसाइटी बनने के बाद से सोसाइटी का मैंटेनेंस आदि एबीपीएल के पास है जिसके लिए सोसाइटी निवासी समय पर एबीपीएल को भुगतान करते रहे हैं. इसके बावजूद सोसाइटी में बोरवेल की खस्ता हालत की वजह से सोसाइटी वासियों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. सोसाइटी एसोसिएशन ने इस बाबत फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर के नाम पत्र लिखकर बिल्डर की शिकायत की है और उनसे अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब सरकार हर 20 मिनट पर हाथ धोने की बात कह रही है, ऐसे में सोसाइटी के लोगों के पास रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी मौजूद नहीं है.

कालिंदी हिल्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये भी आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें सोसाइटी में पूरी तरह पानी बंद करने की भी धमकी दी है. लॉकडाउन में पानी की किल्लत झेल रहे कालिंदी हिल्स निवासियों का कहना है कि ऐसे समय जब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, उन्हें पानी की के लिए परेशान ना की जाए, इस बाबत उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी सरकार में मंत्री नेता कृष्णपाल गुर्जर से उनकी समस्या को सुलझाने का अनुरोध किया है.

Huge water crisis in Achievers Society, Sec 49, Faridabad. Requesting DC, Faridabad to intervene and ensure minimum essential water supply to about 2000 aggrieved residents atleast during lockdown. 9958579888 (M)@DC_Faridabad @yashpalmurar @yash_garg2020 @FBDPolice pic.twitter.com/yJEUG9svfm

— Yashpal Nagar (@yashnagarfbd) April 21, 2020