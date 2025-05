अब्दुल्ला फैज और तल्हा खान…NIA ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए दो ISIS आतंकी

नई दिल्ली/मुंबई: NIA की टीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब्दुल्ला फैज और तल्हा खान नाम के दो ISIS आतंकी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है।

ये दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे। भारत लौटते समय इमिग्रेशन विभाग ने इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया। इसके बाद एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि दोनों आतंकी अब्दुलाल फैज शेख और तल्हा खान 2023 पुणे आईईडी मामले में आरोपी हैं। इसमें उनके खिलाफ आईईडी (बम) बनाने और उसका परीक्षण करने जैसे आरोप शामिल हैं। ये दोनों भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के स्लीपर सेल हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इतना ही नहीं इन दोनों के बारे में जानकारी देने पर तीन-तीन लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

The National Investigation Agency (NIA) has arrested two absconders, identified as members of a sleeper module of the banned ISIS terror organisation, in a 2023 case related to fabrication and testing of IEDs in Pune, Maharashtra. The two men, identified as Abdullah Faiyaz Shaikh… pic.twitter.com/LFjHaRhwn5

