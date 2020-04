नई दिल्ली. भारत में आधार कार्ड वर्तमान में एक तरह से सबसे ज्यादा वजनी सरकारी दस्तावेज है जिसकी इस्तेमाल सिम कार्ड से लेकर जमीन खरीदने और न जाने कितने सरकारी कार्यों होता है. ऐसे में आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी की भी चिंता रहती है क्योंकि हर जगह ऑरिजिनल आईडी न देकर उसकी जिरोक्स दी जाती है. लेकिन अब कुछ जगहों पर यह नियम बदल जाएगा और बार बार आधार की फोटोकॉपी कराने के पचड़े से भी बच जाएंगे.

यहां तक कि सुरक्षा एजेंसी, इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट भी KYC के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं ली जाएगी. सरकार की ओर से तय कार्यों में अब वेरीफिकेशन के लिए सिर्फ नंबर देना होगा यानी अब UIDAI की आधार आथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा.

व्यक्ति के नंबर देने के बाद आगे की जांच एजेंसियां UIDAI से करवा लेंगी. हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मंत्रालय ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत इसे इजाजत दी है.

वित्त सचिव डॉ अजय भूषण के अनुसार, सभी एजेंसियों को आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. आधार एक्ट के तहत ऐसा किया गया है. वित्त सचिव ने बताया कि इसमें यूजर की पर्सनल जानकारी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. साथ ही वेरीफिकेशन का काम रियल टाइम से होगा और ई केवाईसी के जरिए ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी कम होगी.

सरकारी संस्था आईआरडीए और सेबी इन नियमों के पालन की निगरानी करेंगी. नीचे देखिए उन संस्थाओं की लिस्ट जहां अब आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं देनी होगी.

-NSDL Database Management Limited

-NSE Data and Analytics Limited

-CAMS Investor Services Private Limited

-Computer Age Management Services Private Limited

-Link Intime India Pvt. Ltd.

-SBI Life Insurance Company Limited

-Future Generali India Life Insurance Company Limited

-Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

-Bharti AXA Life Insurance Company Limited

-Reliance Nippon Life Insurance Company Limited

-Aegon Life Insurance Company Limited

-India First Life Insurance Company Limited

-Kotak Mahindra General Insurance Company Limited

-Future General India Insurance Company Limited

-PNB Metlife India Insurance Company Limited

-Bombay Stock Exchange Limited

-Shriram Life Insurance Company Limited

-Acko General Insurance Limited

-Exide Life Insurance Company Limited

-HDFC Life Insurance Company Limited

-ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

-National Securities Depository Limited

-Central Depository Services (India) Limited

-CDSL Ventures Limited

-Royal Sundaram General Insurance Company Limited

-SBI General Insurance Company Limited

-HDFC Ergo General Insurance Company Limited

-Apollo Munich Health Insurance Company Limited

-Manipal Cigna Health Insurance Company Limited

-Religare Health Insurance Company Limited

-Max Life Insurance Company Limited

-Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

–Pramerica Life Insurance Limited

-Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

-Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited

-IDBI Federal Life Insurance Company Limited

-Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

-Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited

