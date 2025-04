Waqf Bill: हाल ही में पारित वक्फ बिल को लेकर बवाल जारी है। इन सबके बीच कर्नाटक के कांग्रेस नेता कबीर खान ने उकसाने वाला बयान दिया है। कबीर खान को राजस्थान के अजमेर से अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस नेता आदर्श नगर इलाके में छिपा हुआ था। कबीर खान कर्नाटक के दावणगेरे नगर निगम से पूर्व पार्षद रह चुका है। उसने अपने वीडियो में न सिर्फ सरकार को धमकाया बल्कि युवाओं से कानून तोड़कर जान कुर्बान करने की अपील की।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कबीर खान कह रहा है कि बसों और ट्रेनों में आग लगा दो। कुछ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने दो। हर शहर में 8 से 10 मौतें होनी चाहिए। याचिकाएं और पोस्टर सब बेकार हैं, अब सिर्फ तबाही ही असर डाल सकती है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है।

Here is the video of Kabir Khan, a Congress leader from Karnataka. pic.twitter.com/UiGVtj99p7

— Anshul Saxena (@AskAnshul) April 15, 2025