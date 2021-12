नई दिल्ली. Vladimir Putin’s visit to India-प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार (6 दिसंबर, 2021) को नई दिल्ली में 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करेंगे। नवंबर 2019 में ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक है। मोदी-पुतिन बातचीत के बाद दोनों देशों का संयुक्त बयान जारी हो सकता है. पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में डिनर भी देंगे. इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन रात 9.30 बजे रूस रवाना हो जाएंगे.

दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं की बैठक शाम 5:30 बजे होने की संभावना है, दोनों नेता राज्य और द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा करेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने भारत के लिए खास गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, वह S 400 का एक मॉडल प्रधानमंत्री मोदी को भेंट करेंगे जिसको लेकर अमेरिका को आपत्ति है. रूस पहले ही भारत को S 400 एयर डिफ़ेंस सिस्टम के पांच में से दो भारत रवाना कर चुका है. इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति के दौरे में भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से AK 203 को उत्तरप्रदेश के अमेठी में बनाने के सौदे पर मुहर लगने की उम्मीद है. AK 203 को मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बेहतरीन और अचूक रायफल माना जा रहा है. शिखर सम्मेलन में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी और पुतिन के विचारों का आदान-प्रदान करने की भी संभावना है।

India and Russia are expected to sign more than 10 agreements following annual talks between PM Modi and President Putin. These agreements will be in the fields of space, culture, science and technology, defence etc.

