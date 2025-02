नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटिंग आज यानी 5 फरवरी को है. करीब 1.55 करोड़ लोग वोट डालेंगे और 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी. 13766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3100 से ज्यादा क्रिटिकल बूथ हैं. उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पूरी दिल्ली कड़ी निगरानी में है. पूरी दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर अर्धसैनिक बल की 220 कंपनियां, 25 हजार से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और 10 हजार होम गार्ड तैनात किए गए हैं.

दिल्ली से लगी चारों सीमाएं सील कर दी गई है. सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से हर इलाके पर नजर रखी जा रही है. मतदान केंद्रों के बाहर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है. अति संवेदनशील मतदान केंद्रों और स्ट्रांग रूम के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. ईवीएम मशीनें और चुनाव अधिकारी, कर्मचारी व कर्मचारी सुरक्षित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं. दिल्ली पुलिस ने सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है. संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी जा रही है. हर आने-जाने वाले व्यक्ति व वाहन की जांच व तलाशी ली जा रही है.

#WATCH | #DelhiElections2025 | On the security arrangements, Special CP Madhup Tiwari says, “In our zone, there are 1284 polling premises and 6666 polling booths. 238 of them are critical polling premises and 1700 polling booths. We have 10 EVM guarding and storage centres…… pic.twitter.com/emld3UE9ef

