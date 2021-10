नई दिल्ली. 18th ASEAN-India Summit-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने वस्तुतः शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) की एकता और केंद्रीयता हमेशा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2021 में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (आईपीओआई) और इंडो-पैसिफिक के लिए आसियान का आउटलुक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उनकी साझा दृष्टि और आपसी सहयोग की रूपरेखा है।

यह देखते हुए कि 2022 भारत-आसियान साझेदारी के 30 साल पूरे होने का प्रतीक होगा, प्रधान मंत्री ने कहा कि महत्वपूर्ण मील का पत्थर ‘आसियान-भारत मैत्री वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोविड युग में आपसी सहयोग भविष्य में भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करता रहेगा।

पीएम के संबोधन के बाद, विदेश मंत्रालय के सचिव-पूर्व रीवा गांगुली दास ने कहा, “पीएम मोदी ने इंडो-पैसिफिक के लिए भारत के दृष्टिकोण में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है।

In 2022, our partnership would complete 30 years. India will also complete 75 years of its independence. I am delighted that we will celebrate this important milestone as ASEAN-India Friendship Year: PM Narendra Modi at India-ASEAN Summit pic.twitter.com/DBrhISlia5

