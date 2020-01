नई दिल्ली. आज 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षक, महान समाजसुधारक सावित्री बाई फुले की आज 189वीं जयंती है. ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ाकर उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया. महाराष्ट्र के पुणे में उस दौर में जातिवाद हावी था और दलितों के साथ अन्याय अपने चरम पर था. महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी. ऐसे दौर में ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला साल 1848 में.

उन्हें समाज का काफी विरोध भी झेलना पड़ा लेकिन सावित्री बाई ने सब सहा लेकिन दीनता और मानसिक गुलामी से लड़ी और विजेता बनकर उभरीं. सावित्री बाई फुले के बारे में कुछ बातें और उनकी लिखी पांच कविताएं आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्यों हर भारतीय महिला को सावित्री बाई फुले का एहसानमंद होना चाहिए.

सावित्री बाई फुले ने पति ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से 1848 में पहला स्कूल महाराष्ट्र के पुणे में खोला. इस दौरान उनके साथ एक और शिक्षिका फातिमा शेख भी पढ़ाने जाती थीं. सावित्री बाई फुले को ब्राह्मणोें और परंपरावादियों का विरोध किस कदर झेलना पड़ता था इसकी एक बानगी देखिए. सावित्री बाई जब भी स्कूल पढ़ाने जाती थीं हमेशा अपने साथ दो साड़ियां रखती थीं.

ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो स्कूल जाती तो रास्ते में गांव के लोग उन पर कीचड़ फेंकते क्योंकि उस जमाने में लड़कियों का पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना बुरा माना जाता था. आज जब भारत की महिलाएं अपनी मेधा से दुनिया भर में छाई हुई हैं, उन्हें आज के दिन सावित्री बाई फुले को दिल से धन्यवाद और नमन जरूर करना चाहिए.

