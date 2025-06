जिपलाइन पर जाना 12 साल की बच्ची को पड़ा महंगा, केबल टूटने से गहरी खाई में जा गिरी त्रिशा, हादसे का खौफनाक Video आया सामने

Manali Zipline Accident : हिमाचल प्रदेश के मनाली में दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर की 12 वर्षीय लड़की जिपलाइन की सवारी करते समय 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। त्रिशा बिजवे नामक लड़की जिपलाइन की केबल टूटने के कारण खाई में गिर गई, जिससे वह नीचे गिर गई। उसे गंभीर चोटें आईं, जिसमें पैर में गंभीर चोट भी शामिल है।

इस घटना का वीडियो बना लिया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। त्रिशा के परिवार ने आरोप लगाया कि जिपलाइन की सवारी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे और दुर्घटना के बाद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। यह घटना पर्यटकों की सुरक्षा और साहसिक गतिविधियों के सख्त नियमों और निरीक्षण की आवश्यकता के बारे में चिंता पैदा करती है।

This is why adventure sports aren’t safe in India. In Manali, a young girl fell from a zipline—nearly 30 feet—and is now seriously injured. Anyone without proper experience starts these activities, and there’s no one to check. Action is only taken after a fatal accident happens. pic.twitter.com/Xy5LNYRDwe

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 15, 2025