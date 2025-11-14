Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !

Narpatganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार के अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफी दिलचस्प है, जहां मुकाबला हमेशा कांटे का टक्कर का ही रहा है और इस सीट पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इस बार के मुकाबले की बात करें तो बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

Narpatganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates

बीजेपी उम्मीदवार: देवंती यादव: पूर्व विधायक, जय प्रकाश यादव का टिकट काटकर इन्हें दिया गया है

आरजेडी उम्मीदवार: मनीष यादव (नए चेहरे)

अन्य प्रमुख दावेदार: जनसुराज पार्टी के जनार्दन यादव (बीजेपी के चार बार के पूर्व विधायक) और बागी उम्मीदवार अनिल कुमार यादव (आरजेडी के पूर्व विधायक) रह चुके हैं.