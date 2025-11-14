Live

Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !

🕒 Updated: November 14, 2025 06:30:35 AM IST

Narpatganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार के अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से देखा जाए तो काफी दिलचस्प है, जहां मुकाबला हमेशा कांटे का टक्कर का ही रहा है और इस सीट पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इस बार के मुकाबले की बात करें तो बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. 

Narpatganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates
Narpatganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates

बीजेपी उम्मीदवार: देवंती यादव: पूर्व विधायक, जय प्रकाश यादव का टिकट काटकर इन्हें दिया गया है

आरजेडी उम्मीदवार: मनीष यादव (नए चेहरे)

अन्य प्रमुख दावेदार: जनसुराज पार्टी के जनार्दन यादव (बीजेपी के चार बार के पूर्व विधायक) और बागी उम्मीदवार अनिल कुमार यादव (आरजेडी के पूर्व विधायक) रह चुके हैं. 

Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !

Live Updates

  • 16:27 (IST) 13 Nov 2025

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !
Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !
Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !
Narpatganj Chunav Result 2025 LIVE: नरपतगंज विधानसभा, यादवों का गढ़, बीजेपी और आरजेडी में आमने-सामने की टक्कर !